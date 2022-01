Chiavari: pulizia dei canali delle acque meteoriche - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

L’amministrazione incontra i vertici Iren per fare il punto sullo stato degli interventi fatti e da eseguire sulla rete delle acque meteoriche cittadine.

Alla riunione, che si è tenuta a Palazzo Bianco, hanno partecipato il Presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba, il consigliere Paolo Garibaldi e il dirigente Luca Bonardi.

“La collaborazione con Iren ci ha permesso negli ultimi quattro anni di verificare puntualmente la condizione delle condotte delle acque meteoriche ed intervenire soprattutto nelle aree maggiormente compromesse – spiega il consigliere delegato al ciclo delle acque e Ato, Paolo Garibaldi – Abbiamo aggiornato insieme il cronoprogramma, ri-portando ai tecnici le criticità riscontrate a seguito delle video ispezioni e abbiamo concordato le asfaltature di alcune strade che sono state oggetto di importanti lavori. Gli interventi da realizzare riguardano la pulizia dei condotti di piazza Madonna dell’Orto, via Jacopo Rocca, corso Colombo, via Vittorio Veneto, via Fiume oltre alla creazione di nuovi pozzetti in via Brizzolara. La settimana prossima sarà allestito il cantiere in piazza N.S. dell’Orto funzionale alla rimozione del deposito individuato al di sotto del nuovo sagrato. Sin da inizio mandato abbiamo provveduto a redigere un dettagliato timing di interventi di pulizia, procedendo in ordine di urgenza – continua Garibaldi – Il consigliere Giardini forse non ricorda i fatti o era evidentemente distratto, benché ancora in maggioranza, perché già a inizio febbraio 2019 (come riportato dalla lettera del 5 febbraio 2019 prot. 005649 inviata a Iren e ad Ato) avevamo sollecitato la pulizia del canale che parte da piazza Mazzini e attraversa piazza Madonna dell’Orto fino ad arrivare in stazione. Questi sono i fatti, anche questa volta il consigliere di minoranza Giardini ha perso un’occasione per stare zitto”.