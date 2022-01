Chiavari: lavoratori Hi-Lex, la solidarietà dell'Anpi - LevanteNews

Da Anpi Sezione Chiavari

“Esprimiamo la totale solidarietà ai lavoratori di Hi-Lex”- Maria Grazia Daniele, Presidente Anpi Chiavari, commenta così la notizia che riguarda l’azienda di Chiavari che prevede numerosi licenziamenti.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, in cui la situazione economica di molte famiglie è notevolmente peggiorata a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid19, un licenziamento non può passare inosservato.

Ci auguriamo che i sindacati riusciranno a tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del territorio.