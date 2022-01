Camogli: colonnina ricarica elettrica in via Cuneo - LevanteNews

Installazione e gestione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati – atto di indirizzo.

… di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’attivazione 1) delle procedure per l’installazione e la gestione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati in via N. Cuneo, da attuarsi ai sensi dell’art. 36 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 previo svolgimento di una preliminare indagine volta ad identificare il soggetto attuatore all’interno di una platea dei potenziali affidatari ai fini di garantire il principio della trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di un avviso pubblico, onde individuare i soggetti interessati alla fornitura ed alla gestione della stazione di ricarica per veicoli elettrici sopra citata.

delibera giunta n 3

avviso manifestazione di interesse ricarica per veicoli elettrici in via Cuneo