Calcio/ Samp, Torregrossa al Pisa: il passaggio dopo lo Spezia - LevanteNews

Si chiude con lo Spezia l’esperienza di Ernesto Torregrossa alla Sampdoria: l’attaccante la prossima settimana passa al Pisa in prestito con obbligo di riscatto intorno ai tre milioni. La notizia è stata data da Sky Sport.

Le condizioni che porterebbero la società del presidente Knaster ad acquistare l’intero cartellino del giocatore sarebbero, secondo l’emittente satellitare, la promozione, le partite disputate (si parla di 8), stesso numero tra gol, assist e rigori procurati.

Intanto sul fronte Sensi l’Inter si è preso qualche giorno per decidere se lasciare il giocatore in prestito: Correa effettuerà in giornata gli esami strumentali dopo l’infortunio subito al 3′ della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli e in base all’esito i nerazzurri valuteranno i vari movimenti.