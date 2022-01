Calcio/ Lavagnese, definito il nuovo calendario - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

Il Dipartimento Interregionale, a seguito della sospensione del Campionato relativa alle giornate previste il 9 e 16 gennaio 2022, dispone la modifica del calendario delle gare del Campionato Nazionale di Serie D per la corrente stagione sportiva modificando alcune date come nel calendario allegato.

In virtù di ciò la formazione di mister Fasano giocherà in infrasettimanale sei turni, mercoledì 2 Febbraio in casa contro l’Imperia, mercoledì 16 Febbraio a Galliate con l’RG Ticino, mercoledì 30 marzo a Saluzzo, giovedì 14 Aprile nell’anticipo pre pasquale a Lavagna con il Fossano e il 27 Aprile a Gozzano più il recupero della gara contro il Borgosesia ancora da fissare. La sosta per il Torneo di Viareggio verrà effettuata sempre domenica 20 Marzo.