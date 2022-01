Calcio/ Al Daneri è derby tra Cogornese e Caperanese - LevanteNews

Dall’Usd Cogornese 1964

Dopo un mese di sosta forzata e in mezzo alle problematiche figlie di una pandemia in corso va in scena una sfida ad alto tasso di difficoltà per i ragazzi di Mr. Bacigalupo, ospiti della quotata e ambiziosa Caperanese.

Un match affascinante quello in programma per l’ ultima giornata di andata, di fronte i padroni di casa, nei pronostici i favoriti principali alla corsa per la scalata di categoria e posizionati attualmente al terzo gradino della graduatoria, e gli ospiti capoclassifica dopo 12 turni di campionato.

Per la Caperanese l’ obiettivo di ridurre il gap in classifica e rilanciarsi prepotentemente nella conquista del primato, per la Cogornese la possibilità di conquistare il platonico titolo di campione d’ inverno.

Tanti i motivi di interesse per una partita sì importante ma sicuramente non ancora decisiva per la storia di questo campionato, una partita che comunque vada rende orgogliosa la nostra società disputare.