Zoagli: "Pubblicazione delibere e determine, presunti ritardi" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consigliare Zoagli

Con la presente vorrei segnalare l’inconveniente che spesso si verifica con i lunghi periodi che passano tra l’approvazione e la pubblicazione di delibere o determina, detti ritardi ci creano difficoltà nell’espletamento del nostro mandato. Ne cito due ad esempio con approvazione del 7 dicembre e del 18 novembre 2021 e pubblicazione in data 29 dicembre 2021, tra l’altro trattasi di incarichi professionali con decorrenza “ 1dicembre 2021 “, e di conseguenza a nostra conoscenza un mese e un mese e mezzo dopo che erano effettivi. La delibera e la determina in questione sono:

– Deliberazione Giunta Comunale n.107 del 7.12.2021 ad oggetto: Affidamento dell’incarico di economo comunale dal 01.12.2021, pubblicata il 29.12.2021.

– Determinazione area finanziaria n. 110 del 18.11.2021 ad oggetto: Impegno di spesa per l’attività di supporto ed affiancamento all’area finanziaria per il periodo 01.12.2021 – 31.12.2022 pubblicata in data 29.12.2021.

Chiedo spiegazioni in merito, e se vengono prese iniziative per sveltire le procedure.