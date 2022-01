Zoagli: "La pubblica illuminazione lascia molto a desiderare" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale Zoagli

E’ da qualche mese che la pubblica illuminazione a Zoagli lascia molto a desiderare ci sono zone o punti luce che sono spenti, sarà per guasti sulla linea, per mancanza di lampade o lampade da adeguare. Da una rapida ricognizione sul territorio ne cito alcune: via Bernabò Brea all’inizio dalla via Aurelia ci sono quattro lampade spente da diversi mesi, piazza della Stazione buia da quasi due mesi, per fortuna nel periodo natalizio le luminarie dell’Hotel Zoagli parzialmente aiutavano, via Goffredo Zoagli mezza buia è pericolosa anche in considerazione di fatti avvenuti in precedenza, via dei Tessitori con quattro punti luce spenti, via XX Settembre nell’incrocio con il Castello Canevaro punto luce spento, cimitero di San Pietro, mi fermo qui per adesso.