Sestri: territorio e strade, il calendario degli interventi - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

In avvio nei prossimi giorni alcuni interventi di importante manutenzione del territorio e delle nostre strade.

Nello specifico verranno effettuati un intervento di pulizia, rimozione delle ostruzioni e ripristino degli argini del canale di via XX Settembre in prossimità del bar Tritone, un intervento di pulizia delle due vasche di decantazione a S. Bartolomeo con la pulizia dei primi 20m del canale tombinato su via Mons. Vattuone e sarà realizzata una forazza in via G.B. Ponzerone e la scarifica per ottimizzare il deflusso delle acque verso la caditoia.