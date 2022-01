Santa: polizia locale, il bilancio del 2021 e gli interventi svolti - LevanteNews

Da Ufficio comunicazione Santa Margherita Ligure

L’emergenza Covid, i controlli straordinari estivi, il G20 dell’Empowerment Femminile. Sono queste le “missioni” risultate più impegnative per la Polizia Locale di Santa Margherita Ligure nel 2021.

Con un organico di 14 agenti e 2 ufficiali, gli agenti guidati dal Comandante Luigi Penna e dalla Vicecomandante Laura Adami restano il principale riferimento nelle strade per cittadini e turisti in tema di controllo, prevenzione, segnalazione, intervento. I dati divulgati nel giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, restituiscono l’ambito di intervento degli agenti ma anche i comportamenti meno virtuosi delle persone.

A cominciare dallo smaltimento rifiuti: le sanzioni per abbandono di rifiuti (o per non aver fatto la raccolta differenziata) sono state 152, elevate con la collaborazione degli ispettori di Docks Lanterna e con l’utilizzo di videosorveglianza. Nel periodo giugno -settembre i controlli per lo smaltimento del verde hanno prodotto 25 verbali e 68 ripristini.

I controlli sulle ordinanze relative all’obbligo di bottiglietta e sacchetti per i conduttori di cani e al divieto di dar da mangiare ai piccioni hanno prodotto 8 sanzioni, nel primo caso, e 7 nel secondo con un impegno di 30 ore di servizio in borghese e l’esame di 138 persone, una percentuale di sanzioni pari a circa l’11% dei controlli effettuati.

In 37 servizi serali svolti per il controllo della regolarità dei parcheggi su aree riservate a residenti sono state comminate 550 sanzioni.

Il numero di sanzioni per violazioni di norme anti covid, 32, ci dice che Santa Margherita Ligure sta affrontando con attenzione l’emergenza sanitaria.

In estate, il servizio specifico su decoro e sicurezza, ha portato gli agenti a elevare 2 verbali per ubriachezza molesta, 7 per decoro urbano, 3 per bivacco, 2 ordini di allontanamento, 2 per imbrattamento strada.

Nell’ambito delle mansioni di polizia stradale, nel 2021 sono stati approntati 161 posti di controllo, 71 veicoli sequestrati, 100 patenti segnalate alla Prefettura per sospensione/revoca, 430 verbali per violazione del Codice della Strada. Tra i numeri di quest’ultima voce diminuiscono le violazioni per uso di cellulare alla guida (13), e risaltano le 77 revisioni scadute, i 66 veicoli circolanti senza assicurazione e le 13 sanzioni per uso improprio di monopattini elettrici. I sinistri rilevati nel 2021 sono stati 88 nei quali 53 persone sono rimaste ferite, 2 hanno perso la vita.

Tra le altre attività svolte si segnalano i 39 atti di polizia giudiziaria di cui 15 con denunce a piede libero; 220 notifiche; 343 controlli per richiesta residenza; 192 oggetti smarriti rinvenuti; 13 gestioni di allerte meteo diramate; oltre 2.000 richieste di intervento pervenute alla centrale operativa.

Dichiara il Comandante della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure Luigi Penna: «Importanti sono state anche le adesioni a progetti nazionali di prevenzione e/o repressione illeciti e gestione del territorio. Ravvivo la soddisfazione del lavoro svolto dal personale di P.L., con obiettivo di proseguire e sviluppare i progetti esistenti e dei nuovi in attivazione, come anche la preziosa collaborazione della ViceComandante Adami nella gestione dei servizi».

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: «La Polizia Locale rappresenta la parte dell’ente più vicina al cittadino. Un ruolo non facile che i nostri agenti svolgono quotidianamente con impegno e professionalità. La nostra è una città sicura ma molto esigente, e l’Amministrazione concorda periodicamente con la Polizia Locale gli obiettivi e monitora con attenzione i risultati. E, con massima trasparenza, vogliamo condividere con i cittadini i dati annuali perché ognuno possa rendersi conto della mole di lavoro effettuato dalla Polizia Locale. Nonostante durante l’anno si siano registrati due pensionamenti, due trasferimenti e la scomparsa improvvisa dell’agente Conte, che noi tutti portiamo nel cuore, l’Amministrazione ha aumentato l’organico della Municipale di una unità grazie alle sei nuove assunzioni. Ringrazio per il lavoro svolto il Comandante Luigi Penna, la Vicecomandante Laura Adami e tutti gli agenti».