Recco: report della Polizia locale, punto di riferimento dei cittadini - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Il bilancio delle attività della Polizia Locale di Recco per l’anno appena trascorso è stato illustrato questa mattina nel Santuario di Nostra Signora del Suffragio, al termine della Santa Messa officiata da don Danilo Dellepiane, dal vice comandante Walter Schenone, alla presenza del sindaco Carlo Gandolfo e del responsabile del servizio Silvano Ratto, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. In un anno segnato ancora una volta dalla pandemia, l’attività di controllo sul territorio è stata dedicata con particolare impegno alla gestione dell’emergenza sanitaria. Effettuati centinaia di controlli ed elevati 9 verbali per la violazione delle normative Covid. Un 2021 caratterizzato anche da un rafforzamento delle operazioni di polizia giudiziaria per garantire la sicurezza, tra le altre attività 5 denunce per guida in stato di ebrezza, 1 denuncia per furto aggravato, 4 denunce per abbandono di rifiuti e un sequestro penale. E’ proseguita anche l’attività di prevenzione con 118 posti di controllo e 813 veicoli controllati, 155 verbali elevati per veicoli senza assicurazione, 369 senza revisioni. Importante anche l’attività di affiancamento alla Protezione Civile, soprattutto nel corso delle allerte meteo.

“Gli agenti della Polizia Locale nell’anno appena trascorso – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – nonostante il carico di lavoro e la delicatezza dei loro compiti sono sempre stati vicini alla comunità. Per questo intendo rivolgere un sentito ringraziamento agli operatori di polizia per l’efficace attività di controllo orientata alla sicurezza dei nostri cittadini. Il mio ringraziamento va quindi all’ex comandante Mirko Mussi, che fino allo scorso ottobre ha prestato servizio presso il nostro Ente, e in quest’ultimo periodo al dottor Silvano Ratto e al nuovo vice comandante Walter Schenone. Un particolare ringraziamento va al consigliere delegato alla sicurezza Franco Senarega per l’importante lavoro svolto”.

Di seguito la relazione del Vice Comandante Walter Schenone, relativa all’attività dell’anno 2021

L’anno 2021 è stato, operativamente parlando, sempre condizionato dalla pandemia tutt’ora in corso. Gli operatori del Comando di Polizia Locale di Recco, sono stati e sono sempre presenti in ogni situazione in cui è stata ed è richiesta la nostra presenza. In questi pochi mesi dal mio insediamento, ho potuto constatare come gli agenti siano particolarmente preparati e propensi a svolgere le attività d’istituto. Il personale del Comando compie anche particolari mansioni amministrative come la redazione delle determinazioni dirigenziali, delle ordinanze e delle delibere, nonché le procedure per i servizi e le forniture, le gare e gli appalti. Di rilievo anche l’attività del N.I.C. – Nucleo Informativo e Contenzioso, che espleta un importante attività di back-office.

Ritengo che ci sia un’ottima base, formata da personale motivato, che possa rispondere alle esigenze di un territorio comunale come quello di Recco; infatti, abbiamo personale preparato per intervenire in operazioni di polizia ambientale, edilizia e commerciale.

Il nostro ruolo è soprattutto quello della polizia di prossimità, un ruolo che ci vede più vicini ai cittadini rispetto alle altre forze di polizia. Questa peculiarità deve essere intesa come un’aspettativa per i nostri abitanti. Ritengo che il cittadino debba percepire la nostra presenza sul territorio attraverso i nostri servizi quotidiani, e la sicurezza in generale è senz’altro il primo obiettivo da perseguire. Abbiamo a disposizione impianti di video-sorveglianza installati in gran parte della città e in alcune zone, come ad esempio in Piazza Gastaldi, si dovrà intervenire nell’implementazione del servizio per contrastare comportamenti incivili e criminosi. Il territorio di Recco comprende anche alcune frazioni collinari dove si necessitano interventi di sicurezza per la circolazione stradale e, in tal senso, si procederà con l’installazione di specifica segnaletica.

Il ruolo della Polizia Locale è senza dubbio anche quello di affiancare la Protezione Civile, soprattutto nelle allerte meteo.

Nelle allerte dell’anno passato siamo intervenuti pattugliando il territorio e monitorando il livello dell’acqua del torrente Recco e dei rivi minori. Oltre ciò, si provvede alla programmazione dei semafori di allertamento.

Il miglioramento, a mio parere, è sempre possibile. La condizione fondamentale per il miglioramento è l’ascolto e, nondimeno, avere la capacità e la competenza di gestire ogni richiesta che riceviamo nello svolgimento del nostro lavoro. Una buona comunicazione porta a dei risultati sorprendenti ed inaspettati, e in quest’ottica dobbiamo, quindi, essere preparati ad ascoltare quello che le persone ci chiedono, perché rappresentando l’ente di appartenenza i cittadini individuano nella nostra divisa un riferimento.

Un mio personale obiettivo volge alla fattiva collaborazione con tutta la struttura comunale. Credo in molto questo, dobbiamo sentirci tutti parte di un movimento al servizio della cittadinanza e determinati a farne parte.

Auspico, se la situazione pandemica lo consentirà, di ricominciare l’educazione stradale nei nostri plessi scolastici. Sensibilizzare i più piccoli, ma non solo, ad una corretta osservanza delle norme generali della circolazione stradale, lo considero un intervento rilevante per formare utenti della strada consapevoli dei rischi connessi alla circolazione stradale.

Sono ad illustrarvi adesso l’attività svolta dalla Polizia Locale relativamente all’anno solare 2021.

– Sicurezza stradale:

118 posti di controlli e n. 813 veicoli controllati,

155 verbali per veicoli senza assicurazione,

369 verbali per veicoli senza revisione,

4 verbali per passaggio con semaforo rosso,

5 verbali per velocità non adeguata,

86 verbali per guida senza le cinture di sicurezza,

21 verbali per guida con il cellulare,

266 verbali per autovelox,

4 verbali per omessa precedenza pedoni,

14 verbali per omessa precedenza veicoli,

4 verbali per guida senza patente,

16 patenti di guida ritirate,

99 carte di circolazione ritirate,

14 fermi amministrativi veicoli,

130 sequestri amministrativi veicoli.

– Attività di Polizia Giudiziaria:

5 denunce per guida in stato di ebbrezza,

1 denuncia per furto aggravato,

3 denunce per lesioni personali stradali,

4 denunce per abbandono di rifiuti,

2 denunce per fuga su incidente con feriti,

2 denunce per rifiuto di fornire le generalità e oltraggio a pubblico ufficiale,

1 sequestro penale.

– Incidenti stradali:

54 incidenti senza feriti,

30 incidenti con feriti.

– Normative e linee guida Covid-19:

1 verbale per spostamento a piedi non autorizzato,

6 verbali per spostamento con veicolo non autorizzato,

2 verbali per omesso utilizzo dei dispositivi di protezione alle vie respiratorie,

192 passeggeri controllati sui veicoli adibiti al trasporto pubblico locale per il possesso del green pass.

– Redazione atti amministrativi:

213 ordinanze,

113 determinazioni dirigenziali,

44 delibere di Giunta istruite,

220 pareri per il rilascio occupazioni suolo.

– Altri controlli e servizi:

549 controlli ambiente,

57 controlli commercio,

27 controlli edilizia,

16 servizi in borghese,

178 oggetti rinvenuti,

442 rimozioni forzate,

526 accertamenti anagrafici,

11.494 totale verbali.

In conclusione, vorrei ringraziare particolarmente l’Amministrazione per l’opportunità concessami di svolgere il mio nuovo ruolo di Vice Comandante in una dimensione territoriale ed umana a me ideale. Ringrazio, inoltre, i miei operatori che fin da subito mi hanno aiutato nel mio inserimento e ai quali cercherò di rispondere sempre per ogni esigenza, difficoltà e necessità di servizio, e non solo! Infine, ringrazio anche il personale di tutti gli uffici e i servizi dell’ente che si è sempre reso disponibile nei miei confronti e verso il Comando.

Sperando che si possa tornare presto alla normalità, e che la pandemia resti un ricordo, auguro ogni bene a tutti voi.