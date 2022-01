RASSEGNA STAMPA. Covid, a 'Santa' medico vaccina a domicilio - LevanteNews

Oggi, giovedì 20 gennaio, auguri a Sebastiano; santo patrono della polizia urbana. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Donne e buoi dei paesi tuoi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nessuna schiarita, ieri in Aasl 4 i nuovi contagiati sono stati 560; i pazienti ricoverati sono 32”; “Dipendenti Asl 4, quelli costretti a casa sono 90; Amt riduce le biglietterie”; “Tamponi igienici in farmacia, l’elenco di chi li fa gratis”; “Green pass in scadenza, la linea Open Ferden parte senza affollamenti”; “Pandemia e psiche, crescono gli accessi alle strutture di salute mentale”; “A Santa medico vaccina a domicilio”.

Riva Trigoso: motociclista grave al San Martino. Sestri Levante: Shoah, testimonianze e riflessioni. Lavagna: Incontro da remoto all’associazione Futura “Identikit del nuovo presidente”. (5 colonne in apertura ndr). Chiavari: Hi-Lex annuncia il licenziamento collettivo. Chiavari: bilancio non approvato, “Risposta surreale, Asl 4 fa scaricabarile”.

Santa Margherita Ligure: in centinaia riaprono per l’attivazione della piastra ambulatoriale. Santa Margherita Ligure: riapre la Cambusa.

Camogli: differenziata al 70 per cento, lotta alla plastica. Recco: morto Salvatore Falqui, 91 anni, il decano dei farmacisti. Recco: omicidio di Fabio Spiga, il processo a Casale.

Lumarzo: 40 giorni di chiusura per il tunnel Bargagli-Ferriere. Coreglia: cerimonia a ricordo degli ebrei deportati. Ne: Miniere, sì del ministro “Stupiti e amareggiati, i territori non contano”.