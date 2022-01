Rapallo: la polizia municipale ha celebrato il patrono San Sebastiano - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Questa mattina Rapallo ha celebrato la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale con una cerimonia contenuta rispetto al passato.

Presso l’Oratorio dei Bianchi si è tenuta la tradizionale funzione religiosa. Per la civica amministrazione erano presenti il Sindaco Carlo Bagnasco e rappresentanti delle forze dell’ordine.

“Il 2021 si è concluso con un’ottima notizia per il nostro corpo di polizia municipale, è entrato infatti stabilmente in servizio il nuovo comandante Marco Delpero. Si tratta di un professionista particolarmente preparato, con un curriculum di tutto rispetto e con il quale siamo entrati immediatamente in sintonia – esordisce il Sindaco Carlo Bagnasco – tengo poi a ringraziare i nostri agenti per il grande lavoro svolto nel corso del 2021, un anno caratterizzato da grandi incertezze che è stato affrontato da tutti con grande sensibilità e buonsenso, doti di fondamentale importanza per offrire sempre risposte rapide e concrete ai nostri concittadini e ospiti”.

(Fabio Lanata e Marco Delpero)

Anche l’assessore alla polizia municipale Franco Parodi ha voluto esprimere parole di ringraziamento per tutto il lavoro svolto nell’ultimo anno: ” Il 2021 ha comportato per gli agenti un lavoro straordinario ancora più intenso. In aggiunta alle attività di ordinaria amministrazione infatti, l’intero corpo è stato impegnato sia nelle attività di gestione della situazione pandemica che in occasione delle molteplici chiusure delle tratte autostradali causa lavori, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità. Ringrazio pertanto il corpo di polizia municipale per l’abnegazione e l’impegno dimostrato in svariati ambiti, nonché tutte le forze dell’ordine, che considero una grande squadra, sempre presente per la Città”.

Per la Polizia Municipale è intervenuto il neo comandante Marco Delpero, presente assieme al vice comandante Eugenio Rovetta e al sovrintendente Patrizio Bavestrello e l’ex comandante Fabio Lanata.

“Ho preso servizio da pochi giorni ma posso affermare con soddisfazione di aver trovato un ambiente stimolante e allo stesso tempo accogliente, sia per quanto riguarda la parte politica che per quella dirigenziale – conclude Delpero – Ho già avuto modo inoltre di confrontarmi con un organico particolarmente affiatato e molto preparato, sono certo che grazie al lavoro di squadra sapremo rendere alla cittadinanza un valido servizio in molti ambiti, dalla sicurezza stradale alla protezione civile.”