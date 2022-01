Covid: 600 i contagi in Asl4 - LevanteNews

Nella Asl4 nel bollettino odierno sono segnalati 600 novi casi e sono 32 gli ospedalizzati. In Liguria con 6361 in più, giungono a 2.129.424 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 1.897.349 i tamponi antigenici rapidi (24.473). Il totale dei casi positivi è 245.343 (+6882), mentre gli attuali sono 60.546 (2677).

Sono 766 (3) i ricoverati in ospedale di cui 41 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 34.571 (2.673) persone mentre i guariti sono 180.028 (4198). I decessi sono 4769. I vaccini somministrati sono 3.078.215.