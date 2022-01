Coreglia: Il Campo 52 raccontato da Massimo Minella - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di UniGe

“Tracce per il Giorno della memoria: Campo 52” è il titolo del primo dei due documentari realizzati dall’Università di Genova come contributo alle celebrazioni annuali del Giorno della memoria.

Trailer e nota stampa solo al link: https://life.unige.it/giorno-della-memoria-campo-52

Il video completo sarà online, sui social UniGe, dal 21 gennaio.

***

“Tracce per il Giorno della memoria: Campo 52” è il titolo del primo dei due documentari realizzati dall’Ateneo genovese come contributo alle celebrazioni annuali del Giorno della memoria; una produzione dell’area di Terza missione dell’Università di Genova, del Settore relazioni esterne e del Settore eventi e comunicazione interna, nata da un’idea originale del giornalista Massimo Minella e del prorettore Fabrizio Benente e realizzata dallo staff del Servizio e-learning, multimedia e strumenti web con la regia di Lucio Basadonne e il coordinamento di Alberto D’Agnano.

Questo primo documentario è dedicato al Campo 52 di Coreglia Ligure, uno dei 4 campi di concentramento liguri della Repubblica di Salò (e 18 erano quelli ubicati sul territorio italiano).

«Campo 52 è un luogo simbolo per la nostra regione, così come lo è la data del 21 gennaio 1944 – spiega Fabrizio Benente –. Con lo storico locale Giorgio “Getto” Viarengo e il giornalista Massimo Minella siamo tornati sui luoghi e ne abbiamo riproposto la storia. In questi luoghi della Fontanabuona furono concentrati 20 cittadini ebrei italiani che, il 21 gennaio 1944, furono spostati a Genova, consegnati al Comando cittadino delle SS per essere poi inviati a Milano e ad Auschwitz. Nessuno di loro fece ritorno, nemmeno la piccola Nella Attias, di nemmeno 6 anni; appena arrivata in Polonia, giunta in una macchina mostruosa della capacità di distruzione umana, Nella fu mandata alle camere a gas. Il nazismo e il fascismo italiano avevano scelto come nemica una bambina di soli 6 anni, ed è proprio per questo che il suo è diventato un nome simbolo, almeno nel nostro territorio, della necessità del ricordo, del consolidamento della memoria delle persecuzioni e della Shoah».

Il video integrale “Tracce per il Giorno della memoria: Campo 52” sarà disponibile sul canale YouTube dell’Università di Genova a partire dal 21 gennaio 2022 ma è già online il trailer.

https://www.youtube.com/watch?v=BH4GPri7Aag

Oltre ai due documentari della serie “Tracce per il Giorno della memoria” (il secondo sarà online il 27 gennaio 2022), l’Ateneo genovese propone la conferenza della prof.ssa Aline Sierp, intitolata “Ragioni/regioni del ricordo: il 27 gennaio e l’Europa”, che si svolgerà il 25 gennaio 2022 nell’Aula Magna della Scuola di Scienze umanistiche, in via Balbi 2 a Genova.