Casarza: attestati di benemerenza della Regione alla Polizia urbana - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

Si è svolta questa mattina a Casarza Ligure, nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza e dei distintivi “Nastrino Covid 2020” della Regione Liguria per il servizio prestato dagli operatori durante l’emergenza pandemica. Presente, in rappresentanza della Regione, il consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Liguria, Claudio Muzio, anche nella sua veste di consigliere comunale incaricato per la Polizia Locale e il Personale. Insieme a lui il sindaco Giovanni Stagnaro ed il vicesindaco Mirella Biasotti.

Questi i componenti del Corpo di Polizia Locale di Casarza Ligure insigniti dell’onorificenza regionale: il comandante commissario Luciana Lambruschini, il sovrintendente capo Alessandra Bonfiglio, il sovrintendente Nicola Nicolini e gli agenti Marco Gagliardi e Veronica Rovatti. A loro è stato appuntato sulla divisa anche l’apposito distintivo “Nastrino Covid 2020”. Al sovrintendente capo Bonfiglio e al sovrintendente Nicolini, che hanno superato le 200 presenze durante l’emergenza, è stata assegnata la spilla color oro.

“Come consigliere regionale e consigliere comunale con incarico alla Polizia Locale, ed anche come ex vigile urbano, sono orgoglioso di aver potuto insignire di queste onorificenze, assieme al sindaco Giovanni Stagnaro e al vicesindaco Mirella Biasotti, il personale che ha operato con continuità nel periodo del lockdown e nei mesi successivi dell’emergenza sanitaria”, dichiara Muzio. “La Polizia Locale ha una grande responsabilità nei Comuni e svolge un servizio di primaria importanza: è infatti un’istituzione di prossimità, che opera a stretto contatto con i cittadini, collaborando ogni giorno alla gestione della loro sicurezza”, prosegue. “A tutti i componenti del Corpo va quindi il grazie della Regione e del Comune per il lavoro svolto quotidianamente e in particolare, come recita l’attestato di benemerenza firmato dal presidente della Regione Giovanni Toti, ‘per lo spirito di sacrificio e il senso del dovere a favore della popolazione ligure durante l’emergenza epidemiologica Covid 19′”, conclude il consigliere Muzio.