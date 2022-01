Camogli: "Tutelate via Bozzo dai veicoli che vi entrano per errore" - LevanteNews

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, dopo circa un anno dalla mia precedente interpellanza sulla situazione di Via Lorenzo Bozzo per il continuo ingresso di auto che creano gravi problemi perché grazie ai “navigatori” che indicano detta Via per raggiungere il Centro, provocano danni e disagi ai residenti

Interpella per conoscere se per raggiungere un risultato concreto alla viabilità di detta strada, si ritiene che in Via Bettolo la scritta Centro – Center venga ripetuta all’inizio del tratto dove inizia il nuovo marciapiede a sbalzo e nel tratto sottostante l’Istituto Nautico. Inoltre si provveda alla sistemazione di un cartello alla confluenza di Via Bettolo con Via L. Bozzo con le seguenti scritte:

Strada chiusa senza uscita

Road closed

Route Barée

Strasse Gesperrt

Il tutto per raggiungere un risultato concreto.