Calcio/ Genoa, per Blessin in arrivo Amiri e Piccoli - LevanteNews

Il Genoa dopo la disfatta contro la Fiorentina cerca pedine per rinforzare l’organico a disposizione del neo tecnico Blessin.

Il direttore generale Spors, come ha spiegato Sky Sport ha chiuso per Amiri del Leverkusen e Roberto Piccoli dell’Atalanta.

Amiri può giocare sia come ala che come trequartista in base alle esigenze permettendo al mister rossoblu di adattare il modulo in base all’avversario. Nei suoi anni in Bundesliga ha giocato 71 partite realizzando 4 reti.

Per l’attacco dopo Yeaboah è atteso entro la fine della settimana anche Piccoli: l’attaccante, l’anno scorso allo Spezia, era seguito anche dalla Sampdoria.

In uscita invece dopo Biraschi passato in Turchia è il turno di Cassata finito al Parma di Iachini, mentre Maskimovic è seguito dalla Salernitana.