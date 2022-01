La neve ha fatto la sua comparsa nelle Valli dell’Aveto come riportano le webcam di Progetto8Net. Una bella notizia in vista del fine settimana quando per gli amanti dello sci saranno aperti gli impianti di risalita e le piste da sci.

Si tratta dell’impianto Rio Freddo e della sciovia oltre alle piste baby camp e al Tapis Roulant tutte al Prato della Cipolla (prevista l’apertura del rifugio). Restano chiuse invece le altre piste e impianti.