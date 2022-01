Aveto: alla scoperta del Parco con le racchette - LevanteNews

Dal Centro Educazione Ambientale Parco dell’Aveto

Una escursione per buoni camminatori intorno al Monte Cantomoro, a cavallo tra Emilia- Romagna e Liguria. Con partenza dal Rifugio del Parco “Casermette del Penna” il percorso si sovrappone in parte ad un tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri caratterizzato da un’alternanza di faggete, radure prative e piccole zone umide. L’anello si chiude lungo la strada forestale ai piedi delle bastionate del Monte Cantomoro.

Punto di ritrovo: ore 9.00 a Rezzoaglio presso la sede del Parco

Rientro: ore 15.30 (pranzo al sacco)

Difficoltà: impegnativa (4 ore circa – 300 m dislivello) ADATTA AI RAGAZZI A PARTIRE DAI 12 ANNI

Costo: € 10,00. È possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 al paio selezionando la scelta corrispondente sul modulo form google online. Il pagamento della gita e dell’eventuale noleggio andrà effettuato direttamente alla guida.

L’iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Numero massimo di partecipanti: 15 persone (bambini inclusi)

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/FWfhkQ4ypL49DjJf6.