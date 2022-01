Ambiente: "Cingolani sbaglia, no a miniere in valli liguri" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco

“Il ministro Roberto Cingolani ha sbagliato a concedere il via libera alle ricerche minerarie nelle valli Graveglia, Gromolo, Petronio e Vara. Si mette così a rischio il paesaggio e dell’ambiente. Ho appreso con molto stupore questa notizia, visto che avevamo presentato un’interrogazione, sul Parco del Beigua, per appurare le intenzioni del governo in merito al tema delle estrazioni in zone da tutelare. In quella sede avevamo ricevuto delle rassicurazioni. Invece è arrivata la decisione che va nella direzione opposta”. Lo dichiara il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Mi impegno – aggiunge Pastorino – a portare in Parlamento la battaglia dei cittadini e degli amministratori locali che hanno ribadito la loro contrarietà all’attività estrattiva. Quelle valli sono un patrimonio che va tutelato e valorizzato, non bisogna consentire iniziative che possano comprometterne l’equilibrio. Ribadisco la necessità di una legge per affermare un principio di politica ambientale. Lo scopo deve essere il divieto di qualsiasi attività sia di estrazione che di ricerca nei pressi dei parchi”.