Sori: giovedì "Le isole del Tesoro" con Giuseppe Cederna - LevanteNews

Da Sergio Maifredi, Teatro Pubblico Ligure

Care Amiche, cari Amici,

Ci tengo ad invitarvi ad un debutto che mi sta particolarmente a cuore: Le isole del Tesoro con Giuseppe Cederna. Eravamo proprio a Sori pronti per debuttare quando il primo lockdown nel febbraio 2020 ci ha impedito di andare in scena; lo spettacolo allora era molto diverso, anzi direi era proprio un altro spettacolo: siamo partiti, ci siamo rifugiati prima in Trentino poi in Umbria e abbiamo provato, ribaltando completamente il percorso dello spettacolo che è diventato un’altra cosa, non più non più L’Isola ma Le isole del tesoro. Il nostro spettacolo è diventato la storia che stavamo vivendo: un attore che vuole portare in scena Stevenson e che invece si trova bloccato in un teatro, senza più pubblico senza teatri aperti ad aspettarlo e allora si rifugia nella sua isola, la sua isola in Grecia, l’isola dove torna ogni volta che deve riprendere il fiato e lì, in quella piccola isola, ritrova il respiro, la calma, la voglia di riaffrontare la vita e l’arte.

Oltre che a Sori portiamo lo spettacolo anche a Roma al Teatro Vittoria a Testaccio, Teatro a cui sono particolarmente affezionato essendone stato il direttore organizzativo per sette anni.

A Recco, intanto, continua il progetto Argonauti – Recco per Recco – La città si fa teatro, un grande percorso di teatro di comunità iniziato nell’autunno e che vedrà la sua conclusione a giugno 2022.

Vi aspettiamo in teatro!

Sergio Maifredi