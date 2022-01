Recco: la polizia locale celebra il patrono San Sebastiano - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Si svolgerà giovedì prossimo 20 gennaio alle 11.00 presso il Santuario del Suffragio a Recco, la consueta annuale celebrazione del Patrono della Polizia Locale, San Sebastiano.

Dopo la S.Messa celebrata dal Rettore del Santuario Don Danilo Dellepiane sono previsti il saluto del Sindaco Carlo Gandolfo ed il ringraziamento del Responsabile del Servizio, Silvano Ratto.

La relazione tecnica sull’attività svolta nel corso dei dodici mesi precedenti sarà presentata dall’Ispettore Walter Schenone. Sarà l’occasione per tracciare un bilancio degli interventi portati a termine e porre le basi per lo sviluppo delle attività future, sempre a servizio dei cittadini.

“Anche questo 2021 è stato un anno impegnativo per la Polizia Locale di Recco – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – che, oltre all’attività ordinaria, si è dedicata alle azioni di contrasto alla pandemia. Gli agenti sono diventati sempre di più un punto di riferimento importante per i cittadini, proseguendo e rafforzando anche l’attività di controllo generale del territorio e la programmazione, per migliorare la sicurezza. Un doveroso ringraziamento a tutti gli operatori della nostra polizia che, in questi momenti così difficili, sono sempre stati vicini alla popolazione”.

Il sindaco Carlo Gandolfo ringrazia il consigliere delegato alla sicurezza Franco Senarega per l’attività svolta,

Anche nel corso dell’edizione 2022, a causa della pandemia, non sarà possibile organizzare altri eventi collaterali quali la consegna di riconoscimenti o la presentazione di attrezzature o applicativi che avevano caratterizzato le precedenti edizioni della celebrazione.