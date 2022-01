Recco: il decesso del farmacista Salvatore Falqui - LevanteNews

Ha suscitato cordoglio a Recco la notizia della morte del dottor Salvatore Falqui, 91 anni, appartenente alla famiglia della nota casa farmaceutica e titolare della omonima farmacia situata in via Roma; appena rilevata, aveva saputo innovarne l’organizzazione attirando una affezionata clientela. Il suo lavoro lo aveva reso subito popolare in città e stimato, anche per la franchezza con cui esprimeva il suo pensiero. Con l’imprenditore Guerra, Lavarello e Monte era stato il fondatore della Lega di Bossi. Nel 1995 si era anche candidato alle comunali con Giancarlo De Marchi.

Lascia nel dolore la moglie, sua attiva collaboratrice e le due figlie. Non è stata ancora decisa la data del funerale. Stamattina molte le persone attonite davanti alla farmacia chiusa per lutto (foto).