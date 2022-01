RASSEGNA STAMPA. Ne: sì di Cingolani e Franceschini alla ricerca mineraria - LevanteNews

Oggi mercoledì 19 gennaio, auguri a Bassiano. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto, Uscio. Proverbi: “La nebbia lascia il tempo che trova”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Ne: ricerca mineraria, sì del ministro Cingolani, (Commento: Lo stesso ministro che persegue la costituzione del parco di Portofino allargato). Pianeta Covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 787, 30 i pazienti ricoverati”; “Il covid invade la scuola, coinvolte quasi 120 classi; in Riviera è emergenza”; “A Chiavari anagrafe e stato civile chiusi al pubblico; organico decimato”; “Dall’arrivo del virus ai vaccini, negli anni 2020-21 picco di decessi, ora in calo”; “Turista viola l’isolamento, barista senza green pass, denunciati”; “L’obbligo del pass non è un problema”; “Abbiamo avvertito tutti i clienti però non siamo controllori”; “L’esercito dei positivi fantasma che vagano nel limbo dei guariti”: “L’aspirante mamma professoressa che a Bogliasco ha detto sì alla preside, Niente sconti a mio figlio” (Ieri Sori non faceva parte del Golfo Paradiso, oggi Bogliasco viene inserita nelle cronache del Levante ndr)

Sestri Levante: Il sindaco Valentina Ghio sarà segretaria regionale del Partito democratico. Sestri Levante: i pescatori dilettanti dicono no all’aumento dei canoni demaniali. Cogorno: volpe travolta e uccisa. Chiavari: disavanzo di 6 milioni all’Asl 4 “I costi della pandemia inseriti da chi c’era prima”. Chiavari: incidente tra moto domenica in via Maxena, morto Luigi Festa 70 anni, maestro di tennis. Chiavari: cartello in via Delpino, la minoranza si dissocia. Chiavari: parcheggi gratuiti ai mezzi elettrici. Chiavari: raccolta benefica dei services club per la mensa dei cappuccini. Chiavari: nasce il MappaMamma in Riviera. Chiavari: gli accorpamenti delle scuole in commissione.

Rapallo-Mezzanego: la solidarietà dei Lions.

Recco: seconda Stella Levante, progetto per persone con disturbi di memoria.

Borzonasca: cavalli sulla strada 586, “Cerchiamo allevatori disposti ad accoglierli”. Santo Stefano d’Aveto: beatificazione e canonizzazione del carabiniere Albino Badinelli.