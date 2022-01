Rapallo: porto, incontro tra Regione e nuovo gestore - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci

I lavori al porto “Carlo Riva” di Rapallo sono stati al centro dell’incontro avvenuto questa mattina tra il presidente della IV Commissione regionale Territorio e Ambiente, Domenico Cianci, il presidente dello scalo, Fabrizio Palenzona e l’imprenditore Davide Bizzi.

Cianci ha riconosciuto l’ottimo lavoro fin qui svolto dal sindaco, dall’amministrazione comunale e dalla regione Liguria. “L’obiettivo comune – afferma il presidente della Commissione – è restituire il porto alla città entro l’estate 2023 e per questo scopo saranno messe a disposizione tutte le collaborazioni possibili in termini politici e amministrativi”.

Nel corso di un dialogo cordiale e costruttivo il consigliere regionale di Cambiamo ha chiesto vengano presi due impegni che gli stanno molto a cuore: “Il primo riguarda la tutela delle attività che per anni hanno rappresentato un valore aggiunto del porto, il primo contatto con i tanti turisti che da lì transitano, il ‘faro umano’ di una delle zone più importanti della città – spiega Cianci -; dal 30 ottobre 2018, tra mille sacrifici e difficoltà, cercano di difendere il loro lavoro, senza perdere il sorriso e mantenendo accese le luci di un’area che tutti noi vogliamo ancora più integrata con il resto del centro. La seconda richiesta che ho fatto a Bizzi e Palenzona è di prevedere un certo numero di giornate in cui il porto sia aperto alla città per eventi turistici e attività ricreative, con particolare riferimento alle Festività di N.S. di Montallegro dell’1-2-3 Luglio”.