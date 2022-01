In mattinata cielo tra poco e irregolarmente nuvoloso. Progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata in particolare sul Centro-Levante, dove si attendono deboli precipitazioni sparse in serata: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: minime quasi stazionarie, massime in parziale calo

VENTI: settentrionali fino a moderati, in rotazione meridionali

MARE: poco mosso

UMIDITA’: su valori medio-alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: nessuna