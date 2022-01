Ne: spettro miniere, sì di Cingolani, il ministro del parco allargato di Portofino - LevanteNews

Si può parlare di razzismo dei territori? Il ministro Roberto Cingolani, quello che di fatto porta avanti il Parco di Portofino nazionale allargato e il collega Dario Franceschini, quello che magari premia e diploma Sestri Levante capitale della cultura 2024, hanno autorizzato la ricerca mineraria in val Graveglia. Una vallata che grazie alla sua gente è riuscita a crearsi con fatica e passione uno spazio con la coltivazione e la vendita di prodotti agricoli, puntando sulla gastronomia locale e su territorio agreste integro.

A Chiedere di effettuare la ricerca, chiaramente finalizzata allo sfruttamento di filoni, l’australiana Altamin, attraverso Energia Minerals. Lo riferisce il Secolo di questa mattina che spiega anche che l’assessore regionale Marco Scajola è amareggiato della decisione; forse anche avvilito dopo gli insuccessi relativi anche alla situazione delle concessioni demaniali.

Due almeno le considerazioni. La prima è che le decisioni vengono imposte sempre da autorità estranee al territorio che ignorano sistematicamente la volontà di chi ci vive. Questo vale tanto per la Val Graveglia quanto per il parco di Portofino (ma non solo).

La seconda che mentre si vuole imporre la valorizzazione coatta di alcuni territori, si consente di “violentare” l’economia turistica e l’ambiente di altri sia pure a un pugno di chilometri dai primi. (m.m.)