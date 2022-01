Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-‘Santa’-Sori: i film in Riviera - LevanteNews

La programmazione cinematografica nel Levante

ARISTON – Sestri Levante tel. 018541505 FB cinema teatro Ariston

Dal 20 al 24 Gennaio (martedì 25 e mercoledì 26 chiuso)

Una famiglia vincente

Giovedì ore 21.15

Venerdì sabato e domenica ore 18.15-21.15

Lunedì ore 21.15

Aline la voce dell’amore

Giovedì ore 17.30-21.30

Venerdì, sabato e domenica ore 16.00-21.30

Lunedì ore 21.30

Il lupo e il leone

Giovedì ore 17.00

Venerdì sabato e domenica ore 16.15-18.30

*****

MIGNON – Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)

da venerdì 21 a lunedì 24 gennaio

Il lupo e il leone

ore 15.20; 17.30; 21.15

Regia: Gilles de Maistre – Con: Molly Kunz. Graham Green – Francia, 2021 – 99′

Alma è una giovane promettente pianista, in lizza per la filarmonica di Los Angeles. La morte del nonno la riporta, però, d’urgenza tra i boschi canadesi in cui ha trascorso l’infanzia. Qui fa amicizia con la femmina di lupo artico a cui il nonno era solito offrire ospitalità e, una mattina, dopo una violenta tempesta, si ritrova letteralmente tra le mani un cucciolo di leone, scampato ad un atterraggio aereo di emergenza. Quando anche la lupa porta in casa di Alma il suo cucciolo, il piccolo di lupo e quello di leone diventano inseparabili. Ma mamma lupa scompare improvvisamente e Alma non se la sente di ripartire: tocca a lei, ora, fare da madre ai due animali e assicurarsi che non accada loro nulla di male.

Martedì 25 gennaio – Evento speciale

The naked mountain

ore 16.00; 17.40

Regia Alex Txikon – Con: Alex Txikon, Ali Sadpara, Simone Moro – SPAGNA, 2022 – 70′

Il 26 febbraio 2016 Alex Txikon, insieme al pakistano Ali Sadpara e all’italiano Simone Moro, ha raggiunto la vetta del Nanga Parbat a quota 8.126 metri. Si è trattato della prima scalata invernale terminata con successo alla vetta di quella che viene definita la montagna nuda o, peggio, la montagna killer. Questo documentario racconta l’impresa.

Rassegna:”Gli Imperdibili”

Scompartimento n. 6

ore 21.00

Regia: Juho Kuosmanen – Con: Seidi Haarla, Yurii Borisov – FINLANDIA, 2021 – 107′

Laura è una ragazza finlandese che vive a Mosca, dove ha una relazione con la professoressa Irina e si gode di riflesso la sua vita glamour fatta di ricevimenti intellettuali e mondani nel grande appartamento. Irina spesso la delude, come quando decide di non partire con lei per un viaggio verso Murmansk per vedere i petroglifi. Ma Laura non si perde d’animo e parte lo stesso, tutta sola, per un lungo, epocale viaggio in treno attraverso la Russia. Prima di raggiungere Murmansk, avrà tempo di stringere un’amicizia con il suo compagno di cuccetta, Ljoha.

Mercoledì 26 gennaio

Scompartimento n. 6

ore 15.15; 17.30

The naked mountain

ore 21.30

Giovedì 27 e venerdì 28 gennaio chiuso

Sabato 29 e domenica 30 gennaio

“Anteprima nazionale”

Ennio

ore 16.00; 20.30

Regia: Giuseppe Tornatore – Con: Ennio Morricone, Tarantino Eastwood, Springsteen ecc. – ITALIA, 2022 – 167′

Ennio, tra aneddotica e archivio cinematografico, un documentario seducente che non si vorrebbe finisse mai

Il film racconta un’eccellenza italiana, fautore di oltre 500 colonne sonore – tra cui alcuni film dello stesso Tornatore – e onorato nel 2007 dall’Academy con un Oscar alla carriera. A delineare il ritratto di questo artista sono diversi volti del cinema, che hanno avuto il piacere di lavorare con lui, dagli italiani, come Bernardo Bertolucci, Vittorio Taviani, Nicola Piovani e Carlo Verdone, fino ai colleghi d’oltreoceano, come Clint Eastwood, Hans Zimmer, Oliver Stone, Quentin Tarantino e Bruce Springsteen. Ma tantissime altre sono le figure note che hanno voluto spendere almeno una parola per provare a descrivere un uomo divenuto leggenda.

*****

AUGUSTUS – Rapallo – tel 018561951 FB Multisala Augustus

Dal 20 al 26 gennaio (lunedì 24 e martedì 25 chiuso)

Una famiglia vincente

ore 17.00-21.15

Aline la voce dell’amore

ore 16.45-21.30

Il lupo e il leone

Giovedì e venerdì ore 16.30-21.00

Sabato e domenica ore 16.00-17.45

Mercoledì ore 16.30-21.00

Scream 5 (solo sabato e domenica) ore 21.00

*****

CENTRALE – Santa Margherita Ligure Tel. 0185286033 FB Cinema Teatro Centrale

Dal 19 al 26 gennaio chiuso per ferie

*****

SALA COSTA – Sori (Via Combattenti Alleati 4; Telefono 0185 700681)

Per tutta la vita

Mercoledì 19 ore 21

Regia di Paolo Costella

Un film con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo, Euridice Axen, Edoardo Brandi, Ivana Monti, Renato Scarpa, Pamela Villoresi

Genere: commedia

Durata: 101 min.



Per tutta la vita, il film diretto da Paolo Costella, vede al centro della storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio viene messo in discussione. A distanza di anni dal fatidico “si”, i protagonisti del film ricevono inaspettatamente da un giudice, la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete. Si intrecciano così le storie delle quattro coppie, pronte a rinnovare per la seconda volta la promessa di amore eterno, tra ansia, eccitazione e agitazione. C’è chi è pronto a risposarsi nuovamente, confermando i voti nuziali, chi non prova più amore per il partner, chi addirittura ha una storia parallela e trova nella cosa una perfetta via di fuga, chi alla fine sta bene anche così, senza l’obbligo di risposarsi. Mentre il giorno del secondo (primo) matrimonio si fa sempre più vicino, le coppie dovranno affrontare il loro problemi, perché questa volta il “sì” è davvero per sempre… più o meno.

Del cast del film fanno parte: Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro e Fabio Volo.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=GljaAZwDRks

***

Il capo perfetto

– Ven 21 gennaio ore 21:00

– Sab 22 gennaio ore 21:00

– Dom 23 gennaio ore 18:00

– Mer 26 gennaio ore 21:00

Regia di Fernando León de Aranoa

Un film con Javier Bardem, Almudena Amor, Manolo Solo, María de Nati, Mara Guil, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Celso Bugallo, Fernando Albizu, Tarik Rmili, Rafa Castejón, Daniel Chamorro, Martín Páez, Yaël Belicha, Dalit Streett Tejeda

Genere commedia

Durata: 120 min.



Il capo perfetto, film diretto da Fernando León de Aranoa, racconta cosa accade nella fabbrica Blanco Básculas, che produce bilance di tutti i tipi. A capo della ditta c’è il proprietario, Blanco (Javier Bardem), noto per essere un dirigente comprensivo, buono e carismatico. Quando viene a sapere che nella sua impresa è prossimo l’arrivo di una commissione d’ispezione, che sta facendo visita a tutte le aziende del posto per scegliere chi si aggiudicherà una premiazione di eccellenza, Blanco inizia a controllare che tutto nella fabbrica sia al posto giusto. In breve tempo deve preparare il suo gruppo di operai alla visita e risolvere eventuali problemi.

Ad aumentare maggiormente le sue ansie e le sue preoccupazioni arriva un operaio licenziato, che si presenta in azienda insieme ai due figli per chiedere di essere di nuovo assunto. Non vedendo la sua richiesta assolta, l’ex dipendente inizia a calunniare e diffamare Blanco…

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=vKZbs5vaqy8

*****

Me contro te – Persi nel tempo

– Sab 22 gennaio ore 17:30

– Dom 23 gennaio ore 15:30

Regia di Gianluca Leuzzi

Un film con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Andrea Garofalo, Antonella Carone

Genere commedia

Durata: 60 min.



Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo, il film diretto da Gianluca Leuzzi, è il terzo film che vede protagonisti i due giovanissimi youtuber Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna), noti nel web come Me contro Te. In questa nuova avventura Luì è finalmente pronto per conseguire il diploma come scienziato con accanto Sofì per dargli man forte. In questo giorno così importante per Luì, è presente anche il caro amico Pongo (Michele Savoia). Ma qualcosa va storto, perché invadano lo studio di Luì il Signor S, Perfidia (Antonella Carone) e gli altri scagnozzi, decisi a rubare gli oggetti magici, in particolare la clessidra. Proprio quest’ultima, durante una colluttazione, cade a terra, rompendosi in mille pezzi e rilasciando la polvere contenuta al suo interno, che trasporta tutti i presenti indietro nel tempo.

I Me contro Te e i loro nemici si ritroveranno nell’Antico Egitto, dove conosceranno tanti nuovi amici, ma dovranno affrontare anche una nuova minaccia, la regina Viperiana, anche lei desiderosa di mettere le mani sugli oggetti magici…

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=G7k9-Joonjs

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– è obbligatorio presentare il proprio Green Pass all’ingresso della struttura

– rilasciare le proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– Si può accedere alla sala solo forniti di mascherina fpp2

– Mantenere la mascherina fpp2 all’interno della sala cinematografica e nelle aree comuni

– non si possono consumare cibi e bevande all’interno della struttura

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari di apertura della Pro Loco Sori