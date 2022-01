Da Amt

Si informa che, per limitazioni dell’organico dovute all’emergenza pandemica da Covid, le biglietterie Amt di Rapallo e Chiavari resteranno chiuse nelle giornate di seguito indicate: giovedì 20 gennaio resterà chiusa la biglietteria di Rapallo; sabato 22 gennaio resterà chiusa la biglietteria di Chiavari. Per quanto riguarda linee e corse, ad oggi sono tutte garantite.