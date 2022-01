Chiavari: domenica "puliamo sentieri" al lavoro alla foce dell'Entella - LevanteNews

Dal team di puliAMO sentieri

Siamo il gruppo di volontari “puliAMO sentieri”.

Vi vorremmo tenere aggiornati per quanto riguarda la pulizia spiagge del litorale chiavarese e questa volta ci dedicheremo alla foce del fiume Entella.

Anche questo arenile, frequentato da surfisti ed amanti delle passeggiate in riva al mare, non è stato salvato dalla mareggiata e soprattutto dai rifiuti.

Tuttavia, il nostro spirito e l’audacia nell’affrontare nuove sfide e problematiche del territorio non ci abbandona mai ed è per questo che vogliamo coinvolgere grandi e piccini.

Mettersi in gioco appaga di ogni fatica e questo sentimento si intensifica se il tutto è svolto in compagnia, durante una bellissima giornata di sole.

Questa volta l’appuntamento sarà domenica mattina alle ore 10, presso il parcheggio in viale Tito Groppo (zona fontana, inizio ciclabile sul lungofiume).

locandina