Castellani Shop, lo store per l’arredo aziendale italiano direttamente dal produttore - LevanteNews

Una sapienza costruttiva italiana espressione di oltre 60 anni di attività nel campo dell’arredo permette a Castellani Shop (www.castellanishop.it) di fornire ai suoi clienti soluzioni per ufficio, negozio, industria. Lo store è infatti espressione di Castellani .it Srl che si rivolge al cliente senza intermediazione con un’offerta che spazia dalle scaffalature alla scrivania ufficio, prevedendo opzioni di personalizzazione, servizi di progettazione degli ambienti e allestimenti completi per negozi. Con il vantaggio di offerte outlet e procedure di pagamento incentrate sulla sicurezza.

Il catalogo virtuale di Castellani Shop spazia da scrivanie operative a banchi da lavoro, fino a sedie ergonomiche, vetrine espositive, scaffalature metalliche, cassettiere, scrivania angolare e librerie per ufficio. Gli arredamenti sono componibili, modulabili e personalizzabili a seconda delle necessità dell’acquirente. Sono funzionali e durevoli nel tempo.

Un’autorevole conferma della competenza e della professionalità dello store sono i numerosi riconoscimenti conseguiti. Ha ottenuto il primo premio nella categoria “Forniture per l’Ufficio” de Le Stelle dell’e-commerce, conferito da Corriere della Sera e Statista. Non solo, secondo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza è tra le 750 migliori piattaforme d’Italia 2021/2022.

Castellani .it Srl, la ditta alla base dell’e-commerce, fornisce un servizio di progettazione dell’arredamento di qualsivoglia ambiente. L’Ufficio Tecnico interno realizza disegni e rendering sulla base delle necessità dei clienti.

Il MUN (Marchio Unico Nazionale) certifica la qualità italiana dei prodotti, che vengono realizzati rispettando le norme relative alla sicurezza e alla qualità. Quanto alle spedizioni, sono gratis per ordini di oltre 500 euro (+ IVA). Le modalità di pagamento selezionate sono prive di ogni rischio: carta di credito, PayPal o bonifico bancario.

I prezzi sono già competitivi su tutta l’offerta, ma con un click sulla sezione Outlet si incontrano gli sconti più vantaggiosi sugli articoli di fine serie. Infine, se l’ordine non dovesse soddisfare a pieno le esigenze, niente paura. È possibile effettuare il reso entro 14 giorni.