Asl-4: incontro direzione-sindacati; attenzione sul bilancio - LevanteNews

Da Cgil, Cisl, Uil Tigullio Golfo Paradiso

Nell’incontro di ieri 18 gennaio con Asl 4, già programmato in precedenza, abbiamo logicamente trattato la questione riportata in questi giorni dalla stampa locale e tv, in relazione al bilancio preventivo 2021 della Asl 4.

Il direttore generale ci ha informato della nota pervenuta dalla Regione e della posizione di Asl 4.

Prendiamo atto delle dichiarazioni rese, pur riservandoci di attenzionare particolarmente la questione e verificare che non vengano pregiudicate per il 2022 le prestazioni per gli utenti e i livelli occupazionali, che andranno invece, a nostro avviso, potenziati.

Con l’occasione si e’ anche formalizzata la costituzione dell’osservatorio su liste di attesa , mobilita’ e fughe intra ed extra regionale e progetto restart, cosi’ come previsto dal protocollo firmato ad ottobre 2021.

riteniamo la costituzione dell’osservatorio in questione un risultato concreto che permetterà al sindacato di monitorare costantemente e offrire il nostro contributo di analisi , critica e proposta.

continueremo nei prossimi incontri, il confronto con asl 4, il primo a febbraio su pnrr, case di comunità e ospedali di comunità.

Cgil Cisl Uil Tigullio Golfo Paradiso

Domenico Del Favero. Claudio Nicolini, Paolo Badalini