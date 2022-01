Regione: peste suina, Toti ragguaglia il Consiglio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta mattutina

Peste suina

Il presidente della giunta Giovanni Toti ha illustrato la situazione in Liguria relativamente alla peste suina e sulle iniziative che saranno assunte dalla giunta in stretto raccordo con i ministeri della Sanità e dell’agricoltura. Toti ha ricordato che dopo una prima carcassa di cinghiale trovata nei giorni scorsi, sono state recuperate altre 8 carcasse di cui 5 in Piemonte e 3 in Liguria all’interno delle aree di contenimento. Il presidente ha spiegato che le recenti restrizioni sono state adottate dal Governo per evitare che l’Unione Europea faccia scattare misure restrittive sull’export della carne suina italiana. «Avremo maggiore visibilità di quello che sta accadendo fra 3 settimane quando l’Istituto zooprofilattico fornirà una relazione sui canali di espansione del virus e di emigrazione della fauna selvatica nelle aree prese in esame».

Toti ha annunciato: «Gli uffici del vicepresidente Piana con lo Zooprofilattico, ANCI e il Servizio Veterinario di Alisa stanno predisponendo un’ordinanza che, salvo un rapido confronto con il Governo, intenderei adottare già nelle ore di domani, sarà un’ordinanza – ha detto – di tipo esplicativo perché, nella fretta e utilizzando quello che si definisce il principio di massima precauzione in questi casi, è stata emessa un’ordinanza governativa molto ampia e talvolta di difficile intelligibilità da parte del singolo cittadino sui doveri e i diritti sui territori nel perimetro dell’ordinanza». Il presidente ha aggiunto: «Immagino, poi, che il Tavolo di monitoraggio alla fine delle analisi produrrà un’ulteriore ordinanza con i caratteri definitivi che ci trascineremo almeno per alcuni mesi».

Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha chiesto la convocazione di una Commissione seconda e terza congiunta, per informare il Consiglio sulla situazione da un punto di vista sanitario e sulle decisioni che saranno assunte dalla Regione.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno sull’argomento.

Stefano Balleari (FdI) ha ringraziato il presidente della Giunta Giovanni Toti per avere aggiornato l’Assemblea sull’evolversi della situazione.

***

Mancata convocazione del Comitato regionale di coordinamento

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interpellanza in cui ha chiesto alla giunta i motivi per i quali il presidente della Giunta non convoca il Comitato regionale di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro – che presiede – e che deve riunirsi almeno ogni tre mesi mentre, in realtà, non si riunirebbe da due anni. Il consigliere ha rilevato che in Liguria le denunce da gennaio 2021 ad agosto 2021 sono 12.022 e sono aumentate del 7.5% rispetto allo stesso periodo del 2020 e che gli incidenti mortali sono stati sedici.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti in una lunga e articolata risposta ha ricordato che il Comitato è stato ricostituito nel settembre scorso per includere anche la figura del Prefetto e che è stato convocato il 5 novembre per la presentazione del “Tavolo tecnico provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” . C’è stato – ha aggiunto – un secondo incontro operativo il 14 dicembre. Nel Comitato sono stati presentati, oltre al Tavolo, anche i Programmi per la sicurezza e il lavoro e – ha ricordato Toti – il 23 dicembre scorso è stato approvato il Piano regionale di prevenzione 2020-25 e ha illustrato nel dettaglio il Piano.

***

Costi delle 6000 prestazioni delegate dal Sistema sanitario pubblico ai privati

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali sono e quanto costano le 6 mila prestazioni che verranno affidate ai privati per rimediare alle condizioni in cui sono ridotte da tempo le numerose troppe liste di attesa della Sanità pubblica. Pastorino ha dichiarato che la Liguria in dieci anni ha perso 6420 unità di personale e che questa percentuale è in assoluto la più alta d’Italia raggiungendo circa il 30% di diminuzione a fronte di una media nazionale del 6,56%.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti il tema delle liste di attesa ha ricordato le normative di contrasto al Covid avviate dal Governo e ha illustrato gli obbiettivi e il modello del Piano Restart, anche per quanto riguarda la dotazione del personale rilevando le ormai note carenze di professionisti a livello nazionale. Toti ha poi illustrato nel dettaglio l’iter con cui la Regione ha adottato il Piano per la definizione dei fabbisogni e degli indirizzi alle aziende sanitarie rilevando che, circa la disponibilità delle risorse, è stata data priorità al settore pubblico.

***

Modifiche al Programma Restart Sanità

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta perché è stato tolto il tetto al budget contrattuale per le prestazioni erogate da privati anziché procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e i motivi per cui non sono stati comunicati i fattori di produzione per il periodo ottobre-novembre 2021 del sistema regionale in linea con le previsioni di ALISA.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato: «Lo sforamento del budget per le prestazioni erogate dai privati riguarda solo la diagnostica e la capacità di risposta del pubblico rispetto al Piano Resart è stata definita sulla base del potenziale produttivo delle aziende sanitarie». Toti ha precisato, inoltre, che l’andamento negativo della pandemia non ha consentito alle aziende di raggiungere gli obbiettivi previsti e che, in via prioritaria, sono state accertate le capacità produttive del sistema pubblico e solo in via residuale è stato determinato il volume di prestazioni da contrattare con il sistema privato.