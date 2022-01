Recco: pulizia e sanificazione di marciapiedi e porticati - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Sono partite la scorsa notte, e si protrarranno nel corso della settimana sempre in orario notturno, le operazioni di pulizia e sanificazione delle strade e dei porticati nel centro cittadino, a cura di Amiu in collaborazione con il settore Ambiente del Comune di Recco. “Si tratta di un intervento straordinario utile a migliorare la situazione igienica della città, considerando anche la necessità di prendere tutti quei provvedimenti necessari a scopo preventivo e precauzionale per limitare la diffusione del virus” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Nelle foto alcuni momenti dell’avvio del servizio di pulizia e sanificazione di marciapiedi e porticati