RASSEGNA STAMPA: Asl 4, nel 2021 un buco da sei milioni - LevanteNews

martedì 18 gennaio

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Asl-4: bilancio 2021, buco da sei milioni (su tre colonne ndr). Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 160; saliti a 31 i pazienti ricoverati”; “Oltre 800 prime dosi in una sola settimana, il picco tra gli over 50”; “Vaccini a domicilio, attese troppo lunghe”; “Continua l’assalto tamponi, serve un hub per tutto il Tigullio”; “Il boom di contagiati mette in crisi la scuola”; “Situazione molto complicata per famiglie e dirigenti scolastici”; “Chi insefgna ai più piccoli si sente in trincea e chiede aiuto”.

Lavagna: pista ciclopedonale, iniziati i lavori”. Lavagna: diga Perfigli, nuova documentazione nell’esposto alla Procura. Chiavari: la biblista Lidia Maggi chiude la settimana di unità per i cristiani. Chiavari: parrocchia Ri e Centro giovani, ecco gli incontri.

Rapallo: torna in vigore il Piano urbanistico, lo ha deciso il Consiglio di Stato. Rapallo: a passeggio col cane e la bottiglia d’acqua per pulire. Rapallo: il covid non ferma il Banco, in città 70 volontari e 80 famiglie assistite. Santa Margherita Ligure: gli over 70 gratis sui bus di Amt. Santa Margherita Ligure pronta la campagna “Trasferitevi in Riviera”. Portofino: Parco nazionale, , cinghiali da abbattere, approvato il regolamento (Commento. A quanto pare una scatola vuota. Si legge inoltre che Sori non appartiene al Golfo Paradiso. La geografia secondo le edizioni locali del giornale). Portofino: Matteo Viacava presidente dell’Area marina protetta (la carica ruota tra i tre comuni interessati ndr).

Fontanabuona: bando per recupero sentieri, valido anche per la valle di Recco, Leivi, Carasco e Cogorno.