Rapallo: "Siamo dalla parte dei cani, non dei proprietari incivili" - LevanteNews

Da Pietro Burzi, presidente Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) sezione Golfo Tigullio

La LeIdaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) sez. Golfo Tigullio, ha appreso ieri mattina della decisione del Comune di Rapallo, di “dare una stretta” al problema della raccolta delle deiezioni canine, come associazione condividiamo e sosteniamo questa iniziativa.

Anche nel nostro corso didattico nelle scuole (sospeso per pandemia), abbiamo sempre cercato di insegnare un comportamento educato e rispettoso riguardo l’argomento.

A tutti piace vivere in una città pulita, e quindi tutti dobbiamo collaborare, raccogliere le deiezioni del proprio cane significa rispetto per gli altri, per la città, ma anche per il proprio cane.

A Rapallo, sesta città delle Liguria, ci sono circa 7000 cani censiti, più che in alcuni capoluoghi, e la maggioranza raccoglie, ma se anche solo 1000 non lo fanno il problema assume una notevole dimensione, e quando li si riprende si viene anche aggrediti verbalmente.

Inqualificabili coloro che raccolgono e abbandonano il sacchetto con le deiezioni !

Per non parlare del comportamento delinquente e stupido di mettere bocconi avvelenati per colpire iproprietari facendo del male agli animali, cosa sempre denunciata dall’Amministrazione.

Un altro problema che molti proprietari di cani non rispettano, è che il “guinzaglio è obbligatorio” estensibile fino ad un metro e cinquanta (Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. N° 320/54 – Ordinanza Ministero della Salute – Regolamenti comunali), mentre si incontrano tantissimi cani lasciati liberi.

Siamo disponibili ad un incontro che organizzeremo appena possibile per chiarire tutte le regole riguardo ai proprietari di cani : raccolta deiezioni, guinzaglio, bottiglietta, museruola, accesso a locali pubblici, ecc..

Raccogliere le deiezioni del proprio cane è segno di civiltà !

La LEIDAA difende e tutela gli animali, NON gli incivili, per questo sosteniamo questa iniziativa.,