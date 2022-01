Leivi: chiusa via Dei Caduti, varia il servizio bus verso Chiavari - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

Mercoledì 19 gennaio, nel comune di Leivi, sarà chiusa al traffico veicolare dalle 8:30 alle 12:30 Via dei Caduti, all’altezza del civico 78, pertanto il servizio Chiavari – Leivi subirà le seguenti variazioni al servizio.

La corsa della linea 868 (ex linea 6B) in partenza dal capolinea di Chiavari, via Sanpierdicanne, alle ore 10:35 sarà limitata a Villa Oneto, dove arriverà alle 10:58 e tornerà a Chiavari ripercorrendo lo stesso percorso;

la corsa della linea 802 (ex linea 2) in partenza da Chiavari FS alle ore 11:50, via Ri Alto – Curlo, effettuerà il regolare percorso ma potrebbe subire ritardi una volta giunta all’altezza del cantiere.