Cogorno: "Scuola Nicola Rocca, serve manutenzione" - LevanteNews

Il Gruppo Consiliare ‘Cogorno Democratica – Partecip@TTIVA’ ha presentato una nuova interrogazione ponendo l’attenzione sulla piccola area ludica riservata alla Scuola per l’Infanzia ‘Nicola Rocca’. Nell’interrogazione, si denuncia la mancanza di manutenzione ordinaria e si evidenziano alcune criticità quali, ad esempio, la ringhiera perimetrale non sufficientemente alta e il cancello di accesso sempre aperto o facilmente apribile in quanto privo di serratura. In tal modo, l’area, oltre a non essere abbastanza sicura per i bambini, è anche poco controllabile e di

conseguenza non viene utilizzata dai piccoli della scuola per l’infanzia.

Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di “Cogorno Democratica – Partecip@TTIVA”