Chiavari: "Uomini & Navi", primo appuntamento il 29 gennaio - LevanteNews

Da Comunicazione Lega navale Italiana Chiavari-Lavagna

La L.N.I. Chiavari-Lavagna mantiene la rotta confermando l’impegno preso con i Relatori, le Istituzioni e il pubblico. Pur applicando le ultime normative governative e le direttive della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, grazie allo sforzo congiunto dei soci e dei relatori che ormai da quattordici edizioni arricchiscono con la loro presenza e argomenti la Rassegna Uomini & Navi, gli appuntamenti di gennaio 2022, vedono annullato l’incontro di sabato 22 gennaio di Barbara Bernabò “Diari di viaggio di Gio.Vincenzo Imperiale“.

Confermato invece in presenza sabato 29 gennaio alle ore 17:00 con Flavio Bertini che parlerà della “Nave di domani: ipotesi e progetti per l’efficienza energetica e il rispetto dell’ambiente”.

Per partecipare alle riunioni culturali in sede oltre all’ingresso a numero limitato, occorre indossare le mascherine FFP3, mantenere un metro di distanza e presentare all’ingresso il Green Pass rafforzato (ciclo vaccinazione I° e II° dose in stato di validità entro i sei mesi o terza dose di richiamo).

Foto: F. Bertini