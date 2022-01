Chiavari: "Dal buco da 6 milioni all'Asl-4 al candidato sindaco" - LevanteNews

Dal Movimento 5 stelle Chiavari

Il bilancio dell’Asl 4 Chiavarese non è stato approvato a causa di un buco da 6 Milioni di Euro.

Questa frase già dovrebbe bastare a far capire come il modello Toti non abbia funzionato e come non stia funzionando. Fino a pochi anni fa la nostra Asl era il fiore all’occhiello della Liguria, tempi di attesa moderati, servizi distribuiti e 2 centri di primo soccorso. Ora ci troviamo ad essere l’unica Asl ligure a non avere un bilancio approvato, ad avere degli ospedali quasi completamente in disuso, un solo centro di primo soccorso e tempi di attesa biblici.

Sicuramente la Pandemia non ha aiutato a migliorare la situazione ma purtroppo il declino è iniziato ben prima e la colpa è solo di chi gestisce la Sanità, ovvero il presidente Toti (ricordiamo che ha anche la delega alla sanità).

In questi giorni è notizia che Toti ed il suo partito stiano cercando, insieme alle forze politiche di destra, un candidato per presentarsi alle prossime elezioni chiavaresi. I cittadini sono consapevole di quanto questa persona stia danneggiando il nostro territorio? Può essere una persona indicata da lui quella giusta per governare Chiavari? Ricordiamo anche che è la stessa che sta spingendo per candidare Berlusconi al ruolo di Presidente della Repubblica….

Ci chiediamo se Avanti Chiavari e Partecipattiva si stiano accorgendo di quanto stia succedendo sul territorio e se stiano attuando tutto quanto in loro potere per cambiare la rotta. È evidente quanto sia impensabile demandare, senza una minima strategia condivisa, servizi così importanti alla sanità privata. Apprendiamo peraltro che il nuovo centro diagnostico privato insediatosi in centro a Chiavari, stia causando dei problemi ai cittadini della zona a causa dei rumori molesti che provengono, giorno e notte, dai macchinari.

Crediamo che Chiavari e tutto il Tigullio in generale debbano ribellarsi a questa mala gestione, anziché andare a braccetto con chi ci sta relegando a zona periferica.

Ringraziamo il Consigliere Regionale Tosi per la battaglia che sta portando avanti nei palazzi regionali contro questo sistema fallace e chi lo favorisce, purtroppo è come lottare contro i mulini a vento ma ha tutto il nostro sostegno.