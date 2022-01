Camogli: "Aperitivo in musica" venerdì 21 col Trio Bobo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa: Frame-Festival della Comunicazione

Sono in tutto dieci, tra gennaio e aprile, gli aperitivi musicali in programma al Teatro Sociale di Camogli. Il primo appuntamento, che segna l’inaugurazione del format per la stagione 2022, è nella prima serata di venerdì 21 gennaio con il Trio Bobo, sul palco dalle ore 21:00.

Il Trio Bobo nasce nel 2002 dalla collaborazione tra la sezione ritmica di Elio e le storie tese, ossia Faso al basso e Christian Meyer alla batteria, con Alessio Menconi, storico chitarrista di Paolo Conte. Strumentisti eclettici, i componenti del trio spaziano dal jazz al rock, passando per il funk e le suggestioni afro, reggae e latine. Una vitalità stilistica resa ancora più coinvolgente dalla voglia di sorridere e di divertirsi. Sono finora tre gli album pubblicati: “Trio Bobo” nel 2005, “Pepper Games” nel 2016 e “Sensurround” nel 2019, dal nome del sistema sonoro per il cinema brevettato negli anni Settanta dalla Universal, il cui effetto era di ‘circondare’ gli spettatori con le basse frequenze, rendendo la visione del film più intensa e reale.

Al Teatro Sociale di Camogli la scelta della fascia oraria serale del dopocena è dettata dalle nuove regole dovute all’emergenza sanitaria, che al momento con consentono di consumare cibi e bevande all’interno dei teatri. Così l’apprezzato format dell’aperitivo, amatissimo dal pubblico nella stagione di riapertura del teatro, ha trovato ora un proprio nuovo spazio in prima serata, peraltro nella doppia veste di “Aperitivo in cabaret” e di “Aperitivo in musica”.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.