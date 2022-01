Calcio/ Juve troppo forte, la Samp saluta la Coppa Italia: finisce 4-1 - LevanteNews

Juventus: Perin; De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata. All: Allegri.

Sampdoria: Falcone; Conti, Bereszynski, Magnani, Murru; Thorsby, Rincon, Askildsen, Augello; Caputo, Torregrossa. All: Tufano.

Si chiude contro la Juventus l’avventura della Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia: allo Stadium finisce 4-1 con i gol realizzati da Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata per i padroni di casa e Conti per i blucerchiati.

Tufano, in attesa dell’arrivo di Marco Giampaolo, si affida a una formazione sperimentale con Conti, Bereszynski, Magnani e Murru a difesa di Falcone. In mezzo Thorsby, Rincon e Askildsen e in attacco la coppia Caputo e Torregrossa.

La Juventus va in vantaggio al 25’ con Cuadrado su punizione e al 27’ si è vista annullare un gol per fallo su Rincon. La Sampdoria non riesce a reagire e rischia di capitolare più di una volta ma il primo tempo si chiude 1-0. Nella ripresa, al 52’ arriva il 2-0 con Rugani di testa. I blucerchiati trovano un sussulto con Conti bravo a infilare Perin ma è un sussulto in una notta difficile. Infatti al 62’ Dybala (subentrato a Kulusevski) trova il 3-1 e al 78’ Morata chiude la con contesa su calcio di rigore concesso per un fallo di Augello su Ake. Finisce qui, per la Sampdoria da domani testa al derby contro lo Spezia con Giampaolo pronto a dirigere la prima seduta.