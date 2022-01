Rapallo: il Pd, il bilancio dell'Asl-4 e i contagi cittadini - LevanteNews

Dal Circolo Pd di Rapallo

Oggi Martedì 18 Gennaio 2022, a Rapallo siamo arrivati a toccare il numero di 1010 Positivi al covid-19.

Oggi apprendiamo dai giornali che il bilancio 2021 della ASL4 è stato bocciato!

Due notizie tremende, angoscianti. La prima, ci ricorda come questo virus sia fortemente contagioso e presente più di prima. per questo come partito democratico ci sorge spontanea una domanda.

Giustamente è stata abolita la Fiera tradizionale di San Sebastiano, proprio per evitare assembramenti, poi si permette lo “sbarazzo” per la fine del mese? Senza voler fare polemiche e capendo le esigenze dei commercianti locali, che vanno assolutamente sostenuti, non possiamo però esimerci dall’ esprimere un parere negativo su questa decisione; questo è il modo più sbagliato per contenere la pandemia.

La dimostrazione , insieme alla notizia della Sanità in Liguria allo sbando, di come il centro destra non sappia amministrare bene la situazione.

Ci auguriamo che sul territorio cittadino aumentino i controlli per il rispetto delle norme, onde evitare assembramenti inutili e auspichiamo una maggiore responsabilità da parte della amministrazione comunale nel programmare ed organizzare eventi in un periodo così delicato.

Lo “sbarazzo”, potrebbe essere benissimo rinviato.

Il direttivo, la segreteria , il segretario di circolo