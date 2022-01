Uscio: tampone rapido antigienico, gli orari - LevanteNews

Dal comune di Uscio

Si ricorda che è possibile eseguire ad Uscio il Tampone Rapido Antigenico per la diagnosi di Covid-19 presso la “Farmacia della Salute”, sita in Via Vittorio Veneto 104. Il servizio è attivo su prenotazione con i seguenti nuovi orari:

Dal Lunedì al Venerdì

07:00 – 08:30, 12:30 – 15:00

Sabato

07:00 – 08:30, 12:30 – 14:00

In caso di particolari esigenze è possibile eseguire la prenotazione in orari diversi attraverso i seguenti numeri telefonici:

Tel.: 0185.919404

Tel.: 338.238.0646