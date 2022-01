'Santa': Amt gratis per residenti over 70 - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Santa margherita Ligure

Sammargheritesi over 70 gratis sui mezzi Amt per tutto il 2022.

Per usufruire del servizio occorre richiedere il CityPass AMT compilando un modulo e consegnandolo all’Ufficio Protocollo del Comune.

Ecco cosa fare

Richiedi il modulo all’Ufficio Protocollo (oppure scaricalo qui)

Compila il modulo (è richiesta anche una foto tessera)

Consegna il modulo compilato all’Ufficio Protocollo

Amt spedirà a casa il CityPass AMT, titolo di viaggio che consentirà di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi dell’area metropolitana di Genova (Genova esclusa) fino al 31 dicembre 2022.

NB In attesa di ricevere il CityPass AMT, fino al 28 febbraio 2022, sarà possibile esibire il documento d’identità da cui risulta il requisito anagrafico e la residenza a Santa Margherita Ligure.

Orari Ufficio Protocollo (piano terra del municipio): da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.

modulo richiesta CityPass over 70