RASSEGNA STAMPA. "Green pass in scadenza, controllate la data" - LevanteNews

Oggi, lunedì 17 gennaio, auguri ad Antonio. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Il peggio non è mai morto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il secolo XIX. Pianeta covid: “Nella Asl 4 ieri i nuovi contagiati sono stati 489; i pazienti ricoverati sono 27”; “Green pass in scadenza, volata per il vaccino”; “Senza certificato verde in treno, denunciato”.

Sestri Levante: Nicola Rollando è tornato a casa. Chiavari: ecco gli investimenti per le scuole”. Chiavari: sensore per la qualità dell’aria all’Ente Forma. Chiavari: eventi doc al Mignon con i Girasoli di Van Gogh. Chiavari: porto rincaro per Calata Ovest. Chiavari: quattro escursionisti sorpresi da nebbia e buio.

Santa Margherita Ligure: il museo dedicato a Rossi diventa multimediale. Portofino: il Comitato provvisorio vara il regolamento per abbattere i cinghiali.

Santo Stefano d’Aveto: “Stagione da salvare e progetti per il futuro”.