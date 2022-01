Rapallo: "Deiezioni canine, prossimo giro di vite" - LevanteNews

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco annuncia un nuovo giro di vite contro i proprietari che non raccolgono le deiezioni. Dice il sindaco: “Una Città è efficiente anche grazie a piccoli ma significativi gesti di civile convivenza. Rapallo ama gli animali ma ama anche la pulizia”.

Prosegue Bagnasco: “Di concerto con il neo comandante della Polizia urbana Marco Delpero, nei prossimi giorni verrà emessa un’ordinanza per disincentivare il fenomeno della mancata raccolta delle deiezioni canine. Per moltissimi padroni di amici a quattro zampe che rispettano la cura e il decoro urbano infatti, altrettanti dimostrano mancanza di senso civico. L’ordinanza, supportata da numerosi controlli, indicherà l’obbligo di dotarsi, oltre al sacchettino, anche di una bottiglietta d’acqua per pulire le deiezioni da strade e marciapiedi.

Nella foto il sindaco con Ross e una civilissima signora che raccoglie le deiezioni del suo cane sulla spiaggia