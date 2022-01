Covid: 160 i contagi in Asl4 - LevanteNews

Nella Asl4 nel bollettino odierno diramato da Regione Liguria sono 413 i nuovi contagi e 31 gli ospedalizzati. Con 3706 in più, giungono a 2.110.057 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 1.809.638 i tamponi antigenici rapidi (8420). Il totale dei casi positivi è 223.801 (+2496), mentre gli attuali sono 54.209 (932).

Sono 766 (28) i ricoverati in ospedale di cui 42 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 29.008 (1767) persone mentre i guariti sono 164.863 (1563). I decessi sono 4729. I vaccini somministrati sono 3.027.435.