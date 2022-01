Chiavari e Lavagna: "La diga Perfigli e il voto ai Garibaldi - LevanteNews

Dal gruppo di Partecipattiva di Chiavari-Gruppo consigliare di Chiavari (Naturalmente pubblicheremo eventuali repliche delle persone chiamate in causa ndr)

Oggetto: Diga cosiddetta “Perfigli” e sicurezza del territorio

La scorsa settimana le ruspe, sicuramente su disposizioni della Città Metropolitana, sono ricomparse nell’ area dove dovrebbe sorgere quel mostro che qualcuno ritiene debba mettere in sicurezza la piana dell’Entella.

Sicuramente i funzionari che hanno agito in questa direzione ritengono opportuno farlo ma a mio parere è stata sicuramente una provocazione anche fatta in modi e tempi non certo etici.

Certo ci saranno anche delle motivazioni difficili da capire e certamente non esplicitate da chi di competenza, pare sia per fare delle verifiche “belliche”, ma anche questo non giustifica molte cose, soprattutto per l’ampiezza dell’intervento.

Sabato un gruppo di persone, tra le tante anche io, si è trovato vicino a questa area devastata dalle ruspe, vi erano tante anime dai proprietari alle Associazioni che da tempo si battono per bloccare (o almeno trasformare) questo mostro in qualcosa di veramente utile, ma anche tante persone che gravitano nell’ area dei Partiti e delle Associazioni Politiche nazionali e locali.

Ma chi mancava, come da praticamente sempre manca? Due persone che sono i referenti politici di questa parte del Tigullio e che da sempre sono “trasparenti” a questa vicenda.

Vicenda che iniziata con arroganza dal Partito Democratico ora è condivisa anche dalla Lega di Salvini e Bucci, a dimostrazione che quando si attivano certi interessi non esistono differenze, tutti remano per un qualcosa che non è mai stato chiaramente detto ed esplicitato.

Ma dove è Luca Garibaldi, responsabile locale di un partito che è stato l’origine e l’ispiratore di questa opera e che a livello Nazionale si dichiara “ecologista e vicino ai Cittadini” ma in Regione non ha fatto altro che sollecitare la partenza dei lavori? Forse lui, ed ovviamente i vertici locali e regionali del Partito Democratico sono favorevoli all’opera? Ognuno ha le sue opinioni ma perché’ essere così ipocriti e non dirlo chiaramente, specificando anche le motivazioni?

La stessa cosa vale per Sandro Garibaldi, responsabile locale di un partito che si dichiara patriottico e vicino ai Cittadini, ma che poi con il Sindaco della Città Metropolitana è diventato uno dei maggiori sostenitori di questa opera. Probabilmente Bucci quasi non sa’ neanche dove si trovi l’Entella e sicuramente non è mai venuto a confrontarsi con i Cittadini di queste aree, forse questa area nel contesto della Città Metropolitana è talmente marginale che non vuole sprecare tempo per capire. Ed allora qui si nota chiaramente che anche il responsabile locale di questo partito non conta niente a livello Regionale. E se questo non è vero allora perché’ non si esprime chiaramente (ovviamente a nome della Lega e non personale) su questa opera. Come già dicevo sopra è ovvio che tutti possono avere le loro idee ed opinioni, ma per una persona che guida (anche se ho molti dubbi) la Lega sul territorio dovrebbe chiaramente esprimere la sua posizione, non solo a livello personale ma soprattutto a nome della Lega, e questo specificando le motivazioni.

Mi rivolgo anche agli elettori del Partito Democratico e della Lega in questo territorio: ma siete anche Voi sicuri di voler appoggiare chi sta cercando (e temo ci riuscirà) a devastare il territorio e peggio ancora a distruggere un qualcosa che potrebbe (se ben gestito) portare benefici e lavoro al territorio.

Un ultimo pensiero: da sempre io sono stato contrario all’ istituzione della Città Metropolitana perché’ già immaginavo che potessero succedere cose di questo genere: ma Bucci come può gestire il territorio quando ha prima ancora da gestire una Città come Genova? È ovvio che tutto il resto della ex Provincia di Genova è marginale, tanto che quando il Consiglio deve votare, l’unica area che conta è la Città di Genova, gli altri devono solo subire, addirittura senza avere la possibilità di poter confrontarsi. E purtroppo questo è ulteriormente aggravato dal fatto che i responsabili locali dei vari partiti sono succubi di chi giostra tutto a livello superiore e guardano solo ai voti, invece che pensare al bene comune del territorio, in questo caso del Tigullio.

Cittadini, prima di votare Luca Garibaldi e Sandro Garibaldi con anche il loro partito, come purtroppo tanti hanno già fatto nel passato, pensateci due volte !!!